قافلة طبية لتوقيع الكشف على أهالي قرية جبل الطير البحرية بسمالوط غدا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية جبل الطير البحرية بمركز سمالوط، خلال يومي 9 و10 أغسطس الجاري، لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان للمواطنين، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر)، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين بجميع مراكز المحافظة.

واخترقت القواقل الطبية جميع أرجاء محافظة المنيا، حتي وصلت للظهير الصحراوي بالقري والعزب والنجوع المتاخمة للطريقين الشرقي والغربي، والتي تبعد عن أقرب مستشفيات حكومية مركزية لمسافة لاتقل عن 15 كيلو متر.

وتحظى تلك القوافل باهتمام كبير من جانب الجهاز التنفيذي بالمحافظة وعلي رأسهم اللواء أسامة القاضي المحافظ، الذي يقدم كافة أشكال الدعم من أجل وصول القوافل الطبية لكافة المناطق التي تحتاج لتلك الخدمات، كما أن هناك جنودا مجهولة تعمل في صمت لإنجاح تلك القوافل وتبذل جهودا مضنية وهي الفرق التي تضم أمهر الأطباء في كافة التخصصات والصيادلة والتمريض والفنين والعاملين والإداريين الذين يتغلبون علي كل العقبات التي قد تواجههم أثناء عملهم بتلك القوافل، فهناك قري تقع بأطراف "المنيا" الممتدة بطول 150 كيلو مترصا، مثل أولاد الشيخ في مركز مغاغة بأقصي الشمال، ودلجا بمركز ديرمواس في أقصي الجنوب، ويقطع هؤلاء رحلة طويلة ذهابا وأيابا، قد تستغرق نحو 4 ساعات للوصول لبعض المناطق.