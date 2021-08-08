مؤتمر لـ«العاملين بالصحافة» عن «دور العمال في الجمهورية الجديدة» غدا

تعقد النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، غدا في العاشرة والنصف صباحا، مؤتمر بعنوان «دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي»، تحت رعاية محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

وأعلنت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، في بيان عنها، أنّ المؤتمر سيكون بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ولفيف من رجالات الصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبعض أعضاء اللجان النقابية.

ويتخلل المؤتمر تكريم اسم أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال الذين رحلوا عن دنيانا خلال الدورة النقابية الحالية، وهم: محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، ومحمد سالم مراد نائب أول رئيس اتحاد العمال، ومحمد العرابي رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر، وسعيد حسيب رئيس النقابة العامة للبريد.