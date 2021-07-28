الشريف: مشروعات تطوير الإسكندرية تعكس ملامح الجمهورية الجديدة

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن مصر تشهد حقبة جديدة، يُطلق عليها الجمهورية الجديدة، مشدداً على أن كم مشروعات التطوير والتعمير والإنشاءات والمحاور والمصانع الجديدة، التي يجري تنفيذها، تعكس ملامح تلك الحقبة.

الشريف: هناك اهتمام بالإسكندرية الجديدة وتطويرها

وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال كلمته في ملتقى «مصر الغد: الجمهورية الجديدة نموذجاً»، الذي يناقش الأبعاد المختلفة للجمهورية الجديدة في مصر وفلسفتها الحاكمة، أن هناك اهتمام بالإسكندرية الجديدة وتطويرها في إطار الجمهورية الجديدة، لافتاً إلى مشروعات تطوير الإسكندرية في الوقت الحالي، خاصةً مشروع تطوير ميدان محطة مصر، وتطوير حلقة السمك.

محافظ الإسكندرية: مشكلة الباعة الجائلين سيتم حلها

وأكد أن جميع المشكلات التي تواجه المواطن السكندري، وعلى رأسها مشكلة الباعة الجائلين، سيتم حلها في إطار مشروعات التطوير الجديدة.

الدراسات الاستراتيجية: الدولة انتصرت على الفوضى والإرهاب

من جانبها، قالت الدكتورة مي مجيب، المشرف على مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، إن الملتقى يأتي حرصاً من مكتبة الإسكندرية على المشاركة التثقيفية الفعالة في إطار المشروع النهضوي الشامل الذي تشهده مصر في إطار الجمهورية الجديدة.

وأكدت أن الدولة تمكنت في السبع سنوات الأخيرة من الانتصار في أكبر معارك تاريخها الحديث حيث واجهت بصلابة حالة عدم الاستقرار والفوضى والإرهاب وتمكنت من استعادة الأمن والاستقرار.

ولفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في أوائل حكمه أولوية تأسيس دولة جديدة، كما أكد خلال مؤتمر «حياة كريمة» أن بناء الدولة عملية ممتدة وأن التطوير لا يشمل البنية التحتية فقط بل فكر جديد لدولة جديدة قوية تتمتع بمؤسسات راسخة ورؤية واضحة للمستقبل.

سمات الجمهورية الجديدة

ولفتت إلى وجود سمات واضحة للجمهورية الجديدة تنعكس في مشروعات عملاقة ومبادرات اجتماعية في مجالات متعددة، مؤكدة أن شعار الجمهورية الجديدة لا يعني الوصول لحالة الكمال بل البدء في خطوات تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة أفضل للمصريين.