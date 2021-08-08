تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «داعش إمبابة»

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، تأجيل محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش إمبابة»، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، لجلسة 9 أكتوبر.

واستمعت المحكمة إلى شهادة الشيخ محمد حسان للإدلاء بشهادته وذلك بناء على طلب دفاع المتهمين، بعدما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها تولي قيادة في جماعة إرهابية، الهدف منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام العام وسلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين في الدولة ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزا وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح.

ويحاكم المتهمون في القضية، لأنهم في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 2017، تولوا قيادة في جماعة إرهابية «داعش»، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وانضموا لها وحازوا أسلحة وذخيرة، وروجوا لأفكار تنظيم داعش، كما التحقوا بمعسكرات التدريب الخاصة بها في سوريا.