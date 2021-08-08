أسعار سيارة شيفروليه لانوس المستعملة في السوق المصرية: «6 موديلات»

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر، تغيرات يومية في أسعار السيارات، علاوة على العديد من عمليات البيع اليومية في مختلف فئات السيارات سواء كانت فارهة أو متوسطة. وتعد السيارات الفئات المتوسطة الأكثر إقبالا على البيع في سوق السيارات المستعملة، بأسعار تبدأ من 80 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه.

وتستعرض «الوطن» أسعار سيارة شيفروليه لانوس، أبرز الطرازات التي تشهد مبيعات قوية في سوق السيارات المستعملة.

مواصافات شيفروليه لانوس

تضم السيارة محركا بسعة 1500 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 86، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180كم/ ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم، خلال 12.5 ثانية. وبها ناقل سرعة مانيوال مزود بـ5 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم، 6.4 لتر من الوقود.

أسعار شيفروليه لانوس المستعملة في السوق المصرية

- تباع السيارة موديل 2009، بداية من 69 ألف جنيه، و75 ألفا في المتوسط، وأعلى سعر لها 81 ألف جنيه.

- والسيارة موديل 2010، السعر الأدنى لها 73 ألف جنيه، والمتوسط 80 ألفا، وأعلى سعر لها 86 ألف جنيه.

- والسيارة موديل 2011، السعر الأدنى لها 76 ألف جنيه، والمتوسط 82 ألفا، وأعلى سعر لها 87 ألف جنيه.

- وموديل 2012، السعر الأدنى لها 81 ألف جنيه، والمتوسط 86 ألفا، وأعلى سعر لها 93 ألف جنيه.

- والسيارة موديل 2013، السعر الأدنى لها 86 ألف جنيه، والمتوسط 91 ألفا، وأعلى سعر لها 98 ألف جنيه.

- وموديل 2014، السعر الأدنى لها 89 ألف جنيه، والمتوسط 97 ألفا، وأعلى سعر لها 105 آلاف جنيه.