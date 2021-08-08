ضبط 3 آلاف عبوة بسكويت منتهي مع باعة جائلين بالقاهرة.. بينها أنواع شهيرة

تمكنت الحملات التفتيشية لقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، من ضبط ومصادرة كميات هائلة من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية، والتي تباع مع الباعة الجائلين على أرصفة إحدى شوارع القاهرة الشهيرة، حيث شملت المضبوطات منتهية الصلاحية عدة أنواع شهيرة للبسكويت جاء منها «مكفيتيز وديلي بسكويت الشاي وويفر رولز المحشو بالشيكولاتة».

وقال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزراة التموين، إن الكميات المضبوطة والمنتهية الصلاحية شملت ما يقرب من 3 آلاف عبوة بسكويت منتهي صلاحيته منذ 6 أشهر تقريبا، ويباع للمواطنين بسعر يقل عن السعر الأساسي له.

«التموين» تحذر من شراء السلع الغذائية المعروضة بالشوارع

وحذر عبد المنعم خليل، المواطنين من شراء أي سلع غذائية معروضة في الشوارع مع الباعة الجائلين على الأرصفة والمعرضة مباشرة لأشعة الشمس، مؤكدا أن معظم هذه المنتجات تكون سلع منتهية الصلاحية.

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه قام بالنزول لأحد شوارع القاهرة الشهيرة للتأكد من الإخبارية التي وصلت للوزارة، بشأن عرض منتجات وسلع غذائية منتهية الصلاحية مع عدد من الباعة الجائلين على الأرصفة، منوها إلى أنه بعد التأكد من صحة الإخبارية تحركت حملة تفتيشية برئاسته وتضم مفتشين من وزارة التموين ومهندسي الحي ومفتش الأغذية التابع لوزارة الصحة، ونتج عنها ضبط ومصادرة 3 آلاف عبوة منتهي الصلاحية مع الباعة الجائلين، معظمها من عبوات البسكويت متعدد الأنواع والأسماء.

الاحتفاظ بعينة احترازية تقدم للنيابة العامة

وتابع «خليل»، أنه تم الاحتفاظ بعينة احترازية من الكميات المضبوطة من أجل تقديمها للنيابة العامة، مع تحرير محاضر بأسماء الباعة الجائلين لهذه السلع.

وكشف «خليل»، عن قيام هؤلاء الباعة بشراء السلع والمنتجات المنتهية من المحال التجارية وعرضها للمواطنين في الشوارع والأرصفة مع تعريضها لأشعة الشمس مباشرة، محذرا من تناول وشراء أي سلعة غذائية تباع في الشارع.

عقوبة بيع سلع منتهية الصلاحية

وكشف رئيس قطاع التجارة الداخلية، عن أن القضايا التي سيحاكم بها هؤلاء الباعة هي قضايا أمن دولة طوارئ تطبيقا لقانون مكافحة الغش والتدليس رقم 281 لسنة 1994، موضحا أن العقوبة تتراوح من الحبس سنة إلى 3 سنوات، مع تغريم المتهم مبلغ من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.

كما أوضح أنه تم ضبط سلع منتهية الصلاحية بأحد المحلات، وكمية أخرى من السلع المغشوشة عبارة عن زبدة معبأة في عبوات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات بالقاهرة أيضا.

وأكد «خليل»، أن لتناول السلع الغذائية المنتهية صلاحيتها عدة أضرار على صحة الإنسان، حيث قد تؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي وقد تحدث تسمم لمتناولها.