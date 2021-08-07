38 محضرا ضد محلات أعلنت خفضيات وهمية في الأوكازيون الصيفي

أعلن عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن تحرير 38 محضرا ضد المحال التجارية المخالفة في الأوكازيون الصيفي 2021.

تخفيضات وهمية

وأكد خليل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات الرقابية والتفتيشية المنتشرة على مستوى المحافظات لمتابعة سير فترة الأوكازيون، تمكنت من تحرير عدة مخالفات ضد محال أعلنت عن أسعار وهمية خلال الأوكازيون.

ونوه رئيس قطاع التجارة الداخلية، بأن إجمالي المخالفات بلغت 38 مخالفة لـ 38 محلا على مستوى المحافظات، جرى تحرير محاضر لها.

قضايا أمن دولة طوارئ للمحال المخالفة

وأكد خليل، أنه طبقا لقانون حماية المستهلك، فإن القضايا التي ستحاكم بها هذه المحال هي قضايا أمن دولة طوارئ بعقوبات مغلظة بسبب الغش الذي ارتكبوه.

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية، أن عقوبة المحال المخالفة لقانون حماية المستهلك هنا غرامة مالية قد تصل إلى 2 مليون وتبدأ من 100 ألف جنيه على حسب ما ارتكبه المحل ضد المستهلكين والمواطنين، فضلا عن غلق المحل ومصادرة البضاعة المباعة في بعض الأحيان.

ويحق لكل محل تجاري أن يشترك في الأوكازيون لمدة 15 يوما كاملة، من خلال حصوله على تصريح للمشاركة من مديرية التموين التابع لها المحل، بشرط أن يقوم المحل بتعليق هذا التصريح في مكان بارز وواضح داخل مدخل المحل.

وفي بداية يوم الاثنين الماضي الموافق 2 أغسطس الجاري، بدأ الأوكازيون الصيفي لعام 2021، ويستمر تطبيقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حتى يوم 2 سبتمبر المقبل، على مستوى جميع المحافظات.