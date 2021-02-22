ضبط ربع طن «جمبري» منتهي الصلاحية بشرم الشيخ

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، حملة صحية على مناطق تداول الأغذية بمدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن ضبط حوالي ربع طن من الأسماك المجمدة من نوع «جمبري»، داخل إحدى السيارات الخاصة بإحدى الشركات الموردة، تبين أنها منتهية الصلاحية، وبها تغير في الخواص الطبيعية.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة المختصة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وجاءت الحملة تنفيذاً لتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد الالفي، مدير أمن جنوب سيناء، وتوجيهات الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام الطب البيطري، وإبراهيم الحاروني، وكيل مديرية تموين جنوب سيناء، وبرئاسة العقيد عادل الإمام، رئيس مباحث تموين جنوب سيناء.

وضمت الحملة كلاً من الدكتور إبراهيم المتولي، من قسم التفتيش على اللحوم بإدارة شرم الشيخ البيطرية، وخالد الجوهري، من مكتب تموين شرم الشيخ، وعبدالراضي محمود، من جهاز حماية المستهلك.

وشدد محافظ جنوب سيناء، في وقت سابق، على ضرورة استمرار الحملات على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها، ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن هذه الحملات تأتي ضمن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بمختلف قطاعاتها الخدمية، في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد داخل نطاق المحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في تصريح له اليوم الاثنين، أن لجنة التفتيش قامت بمعاينة كمية الأسماك المضبوطة قبل طرحها للأسواق، وتبين فسادها وعدم صلاحيتها، وأوصت اللجنة بإعدام الأسماك المضبوطة، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، وتشكل خطراً على الصحة العامة، لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.