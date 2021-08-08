السيطرة على حريق مركب في الزمالك: تحوّل لكتلة لهب.. ولا إصابات

تمكنت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق مركب في الزمالك، بعدما اشعلت به النيران، حيث دفعت بلانشات للإطفاء، فضلا عن عربات الإطفاء والتبريد، التي تمكنت من السيطرة على حريق مركب في الزمالك.

حريق مركب في الزمالك

وأكدت التحريات الأولية، أن حريقا هائلا اشتعل في مركب عمر الخيام السياحي، في نيل الزمالك، وارتفعت ألسنة اللهب وغطّت سطح المركب السياحي بالكامل، كما أتت النيران على محتوياته.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق مركب في الزمالك، ودفعت قوات الحماية المدنية بعربات إطفاء للسيطرة على الحريق، كما دفعت بلانشات إطفاء للسيطرة عليه من جهة المياه.

لا إصابات

وأعلنت محافظة القاهرة، ومصدر أمني رفيع المستوى، أن حريق مركب في الزمالك، لم يسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين نتيجة الحريق الهائل، الذي تمت السيطرة عليه.

عمليات التبريد

وتجرى الآن عملية تبريد المركب، بعد السيطرة على الحريق، وإخماد ألسنة اللهب، وذلك تمهيدا لإجراء المعاينات اللازمة من قبل المعمل الجنائي، والنيابة العامة التي من المقرر أن تتلقى محضرا وإخطارا بالحادث خلال الساعات القليلة المقبلة، ومن المقرر أن تنتقل للمعاينة وإتخاذ إجراءاتها بشأن الحريق.

حريق الإقليمي

وقبل 13 ساعة من حريق مركب في الزمالك، تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة أيضا، من السيطرة على حريق هائل شبّ على جانب الطريق الإقليمي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وكشفت التحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية حول الحادث، أن سيارة مواد بترولية انقلبت، مما أدى لاشتعال النيران فيها وتفحهما بالكامل، قبل أن تدفع الحماية المدنية بعربات إطفاء، تمكنت من السيطرة عليها بالكامل، ومحاصرة النيران التي انتشرت على جانب الطريق.

كما دفعت الإدارة العامة للمرور بخدمات إضافية لتأمين وتسيير الحركة المرورية، والتي لم تتأثر بالحادث.