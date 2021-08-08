عاجل.. السيطرة على حريق الطريق الإقليمي والحركة المرورية تعود لطبيعتها

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في سيارة مواد بترولية بالطريق الإقليمي بالقرب من مدينة 15 مايو، بعد الدفع بعربات الإطفاء لمكان الحادث، والتي تمكنت من السيطرة على النيران بشكل كامل، دون امتدادها للطريق.

وأجرت الحماية المدنية عمليات التبريد في مكان الحادث، كما عادت الحركة المرورية لطبيعتها بالطريق، بعدما دفعت إدارة المرور بخدمات إضافية لتأمين وتسيير الحركة المرورية.

وتحرر محضر بالواقعة، ويجري الآن حصر التلفيات، وإخطار النيابة العامة.