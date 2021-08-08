عاجل.. السيطرة على حريق الطريق الإقليمي والحركة المرورية تعود لطبيعتها
كتب:
هيثم البرعى
02:59 ص | الأحد 08 أغسطس 2021
الحريق
تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في سيارة مواد بترولية بالطريق الإقليمي بالقرب من مدينة 15 مايو، بعد الدفع بعربات الإطفاء لمكان الحادث، والتي تمكنت من السيطرة على النيران بشكل كامل، دون امتدادها للطريق.
وأجرت الحماية المدنية عمليات التبريد في مكان الحادث، كما عادت الحركة المرورية لطبيعتها بالطريق، بعدما دفعت إدارة المرور بخدمات إضافية لتأمين وتسيير الحركة المرورية.
وتحرر محضر بالواقعة، ويجري الآن حصر التلفيات، وإخطار النيابة العامة.