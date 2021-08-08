تفاصيل ورشة الأراجوز لتخريج 15 لاعبا بمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة

كشف الكاتب محمد ناصف عبد الحافظ، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، عن تفاصيل تنظيم ورشة الأراجوز لتخريج أول 15 لاعبَ أراجوز جدد في مصر، مؤكدا على أهمية الورشة، حيث لا يوجد في مصر سوى 7 لاعبين أراجوز فقط، مشيرا إلى أن الورشة تتضمن مشاركين من الأطفال والكبار وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقام الورشة في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

وأضاف محمد ناصف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم استئناف فعاليات برنامج (جمعة وسبت إجازة) بالحديقة الثقافية للأطفال، تحت إدارة ولاء محمد، حيث أقيمت اليوم الجمعة، ورش تفاعلية وفنية، منها «صناعة مركب»، مع المدربة ريهام جمال، و«ارسم ولون» مع شيماء مصطفى، و«رسم حر» مع نهى حراز، و«فخار بلدنا» للفنان سيد فؤاد.

وأشار إلى تقديم عروض «الأراجوز المصري» للفنان ناصر عبد التواب، و«الملاهي» للفنان أحمد جابر، و«الساحر» للفنان نبيل بركات، وقدم عرض «الكلاون» مجموعة من أطفال الفريق، بمساعدة كبار محركي الفرقة، تحت قيادة المخرج شعبان أبو الفضل، وذلك للأطفال المترددين على الحديقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأصدر المركز مجموعة من الإصدارات للأطفال، منها كتاب «ضفائر طويلة ملونة» للكاتبة المسرحية والشاعرة صفاء البيلي، رسوم محمد مجدي، وتدور القصة حول الطفلة بسمة، التي تعاني من مرض السرطان، واستطاعت أن تتغلب عليه بمساعدة الطفلة «حياة» والعاملين في معهد الأورام.

كما أصدر المركز كتاب «حكايات البحر» من تأليف ورسوم الكاتب والفنان محسن عبد الحفيظ، ويضم الكتاب مجموعة من القصص، تتناول حكايات عن بعض الكائنات البحرية، والكتاب مقدم بصيغة علمية مبسطة، من شأنها أن تقدم حقائق علمية وقيم يجب أن يتحلى بها، مع توفر الكتب بصيغة الـPDF وإمكانية تحميلها مجانا.