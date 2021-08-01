«القومي لثقافة الطفل» يكرم الفائزين في مهرجان الدار البيضاء

أقام المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، حفل توزيع الجوائز على الفائزين من مصر بمهرجان الدار البيضاء، وذلك بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وبدأت الفعاليات بافتتاح معرض رسوم الأطفال بعنوان «مصر في عيون أطفال العرب»، ومعرض إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل، كما تمّ تقديم ورش تلوين خزف وورش رسم أعلام الدول العربية.

وعلى المسرح الكبير، بدأ الحفل بكلمة الكاتب محمد ناصف رئيس المركز، ثم كلمة إبراهيم أبو ذكري، وعلى «الفيديو بروجيكتور» استمع الحاضرون لكلمة محمد دريد رئيس المهرجان مسجلة.

وبدأت الفقرات بعرض فرقة الخديقة للفنون الشعبية بقيادة الفنان ناصر عليان، ثم عرضي التنورة والسمسمية لطفلين من ذوي الهمم، وعرض الأراجوز للفنان ناصر عبدالتواب وعرض عرائس للفنانة رحمة محجوب.

ثم قدم فريق «كورال سلام» التابع للمركز حفلًا موسيقيًا لأحدث أغاني الفرقة خلال العامين السابقين، وبدأت مراسم توزيع الجوائز حيث فازت بالجائزة التشجيعية في الغناء الطفلة لاميس محمود، وفاز بجائزة الإبداع في الفنون التشكيلية الطفل مصطفى محمود، وتمّ تكريم «كورال سلام» بقيادة المايسترو وائل عوض التابع للمركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة لفوزه بجائزة التميز في الغناء الجماعي عن أغنية «انتباه»، غناء أطفال كورال سلام بالحديقة الثقافية،كما تمّ تكريم العديد من الشخصيات التي أسهمت في إنجاح المهرجان.

جدير بالذكر، أنَّ المهرجان أقيم من 24 إلى 28 مايو بمدينة الدار البيضاء بالمغرب و«أون لاين».