ضبط مصنع تعبئة بوتاجاز يتلاعب في الأوزان بالمنيا

حررت الرقابة التجارية بمديرية التموين بالمنيا، محضر تلاعب فى أوزان أسطوانات البوتاجاز، داخل أحد مصانع التعبئة، إذ تبين إنتاج وتعبئة اسطوانات بوتاجاز صغيرة للأغراض المنزلية ناقصة الوزن بمقدار 450 جرام فى الأسطوانة الواحدة، وإنتاج وتعبئة اسطوانات بوتاجاز كبيره للأغراض التجارية ناقصة الوزن بمقدار 875 جرام فى الأسطوانة الواحدة، بالإضافة إلى عدم انتظام القيد وتسجيل الفواتير بسجل حركة المواد البترولية نموذج 21 بترول الخاص بالمحطة.

وشنت الرقابة التجارية بمديرية التموين بالمنيا الحملة التفتيشية برئاسة ميلاد كامل، مساعد وكيل الوزارة ومصطفى عبد الحكيم، مدير الرقابة التجارية بالمديرية وعدد من مفتشي الإدارة، حملة مرورية على محطات ومصانع الغاز والمواد البترولية.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، وتوجيهات الدكتور علي مصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على مرورية محطات ومصانع الغاز والمواد البتروليه، والرقابة على السلع والمواد الغذائية والرقابة على الأسواق والمخابز.

كما كشفت الحملة، عن عدم احتفاظ مصنع التعبئة بسجل المرور والزيارات الخاصة بالمحطة ساعة التفتيش، وتحرر محضر بقسم شرطة المنيا، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

من جانب آخر تابع اللواء أركان حرب وكيل الوزارة أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، جهود الوحدة المحلية، في تنفيذ الحملات اليومية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، والمتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة بشوارع مدينة ملوى، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع محمد عبد الغني نائب رئيس مدينة ملوي، رفع التعديات والإشغالات وإزالة كافة التعديات على حرم الطريق بشارع الجلاء والعرفاني، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بكل حسم، بهدف خلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين.

كما تابع اللواء ياسر عبد العزيز، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تغطية فتحات أعمدة الإنارة المتواجدة داخل شارع كورنيش النيل؛ حفاظًا على حياة المواطنين والمترددين على الكورنيش.