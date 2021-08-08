8150 مشروعا تنمويا من «الأورمان» للأسر الاكثر احتياجا بقرى المنيا

أعلنت جمعية الأورمان، اليوم الأحد، تقديم 8150 مشروعا تنمويا في شكل قروض حسنة وتسليم مواش في محافظة المنيا، جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال إدارات التضامن الإجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة، وتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا، حيث تستكمل جمعية الأورمان دورها الخدمى فى تنمية المجتمع المصرى فى مجال الرعاية الاجتماعية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتي من خلال مساهمة الجمعية في إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلاً ثابتا لهذه الأسر، مع الأخد فى الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا و التى تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

وأشار «شعبان» إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة المنيا، والتي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

يذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة المنيا، تقوم بإعادة إعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية، وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للاطفال غير القادرين، وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات.