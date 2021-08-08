التضامن: نسبة الفقر المدقع بمصر لا تتعدى 3%.. وهذه شروط «تكافل وكرامة»

أوضح الدكتور ياسر عبد السلام، المُشرف على العمليات الميدانية لبرنامج «تكافل وكرامة» بوزارة التضامن الاجتماعي، شروط التقديم للبرنامج، فذكر أن التقديم يكون من خلال تسليم صورة البطاقة وشهادة ميلاد الشخص، وكذلك شهادة ميلاد الأطفال، وقسيمة الزواج، وشهادة وفاة لأي حالة توفيت من الأسرة، وذلك خلال حواره له على شاشة «إم بي سي مصر».

برنامج «تكافل» يستهدف الأولاد وليس الأب والأم

وأضاف «عبد السلام»، أن نسبة الفقر المدقع ومن لا يملك قوت يومه في مصر لا تتعدى 3%، كما أن أسرة «تكافل» هي عبارة عن زوج وزوجة وأولاد لديها أولاد من يوم لـ 6 سنوات، ومن 6-18 سنة يكون ملتحقا بالتعليم بحد أدنى طفل واحد ملتحق بالتعليم، أو أرملة وأولاد، أو مطلقة وأولاد، أو مطلق بأولاد، فشرط «تكافل» هو وجود الأولاد، كون «تكافل» يستهدف الأولاد وليس الأب والأم.

شروط التقدم في برنامج «كرامة»

وعن شروط التقدم في برنامج «كرامة»، أوضح المشرف على العمليات الميدانية لبرنامج «تكافل وكرامة» بوزارة التضامن الاجتماعي، أن يكون مسنا عمره 65 عاما فيما أعلى، أو معاقا أو يتيم الأب الذي تزوجت أمه، مشيرًا إلى أن التقديم يتم في الوحدات الاجتماعية المنتشرة على مستوى الجمهورية داخل القرى والمراكز، حيث تم تغيير فلسفة التعامل مع مستحقي «تكافل وكرامة» من خلال الربط الشبكي مع التأمينات ومراجعة البيانات المختلفة.

وأردف أن العميل يسجل بياناته ويتم رصد البيانات والواقع سواء مواصفات السكن والممتلكات من خلال فريق البحث الميداني، ويتم تدقيق البيانات قبل تسجيلها على التابليت وأخذ عينات جودة داخل الإدارة الأجتماعية ومن ديوان عام المديرية سواء الإدارة العامة للضمان بالمديرية أو إدارة الرقابة المتابعة، مضيفاً أن بعد ذلك يتم تسجيل البيانات على التابليت بعد مرور المعلومات على المعادلة الإحصائية لتحديد المستوى الاقتصادي للأسرة.