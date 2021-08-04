بمناسبة انتهاء عملها.. وزيرة التضامن تستقبل سفيرة فنلندا بالقاهرة

استقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيڤين القباج، اليوم الأربعاء، سفيرة فنلندا بالقاهرة، لورا كانسيكاس، بمناسبة انتهاء فترة عملها بالقاهرة، حيث أعربت السفيرة عن سعادتها بالفترة التي قضتها في مصر، تعرفت فيها على ثراء الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما أثنت على روح التعاون بين المجتمع المصري والمجتمعات الخارجية.

وشهد اللقاء استعراض أهم البرامج والخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي ومن أهمها صدور قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والذي يتفق مع الدور الهام الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية ويتغلب على مشكلات القوانين السابقة.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، أوجه التعاون المختلفة مع مؤسسات المجتمع المدني المتمثلة في العديد من البرامج والمبادرات وتأتي على رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تستهدف تطوير قرى الريف المصري لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص للشباب والعمل على التأهيل المدني لسكان هذه القرى.

وناقش الجانبان أيضا تجربة المدارس المجتمعية التي أثبتت نجاحها والتي وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف مدرسة تضم 34 ألف طالب وطالبة وتمثل اسهاماً في تنفيذ خطة الدولة في تطبيق سياسات التعليم للجميع وتكافؤ الفرص التعليمية.