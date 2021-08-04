وزيرة التضامن توجه بإنقاذ 4 أشقاء من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوى لإنقاذ 4 أخوات من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الإسكندرية.

وعلى الفور تحرك الفريق وتبين من دراسة الحالة معاناة الأخوات الأربعة من تأخر عقلي وهم «ح.ع 39 عاما»، «م.ع 30 عاما»، «أ.ع 36 عاما» و«م.ع 42 عاما»، حيث يعيشون مع الأخت الكبرى وتدعى «ن.ع».

ونقلت الوحدة المتنقلة بالإسكندرية بالتنسيق مع مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ماجدة جلالة الحالات الأربع إلى مستشفى المعمورة للصحة النفسية لعمل الفحوصات الطبية اللازمة.

كما قام فريق البرنامج بتوفير أخصائيين متخصصين لعمل كشف تحديد مستوى ذكاء للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم من قبل أطباء المستشفى وصرف العلاج اللازم.

وفي إطار استكمال الإجراءات، قام أخصائي من فريق البرنامج باصطحاب الأخت الكبرى لمكتب التأمينات الاجتماعية والمعاشات التابعة لها الأسرة لاتخاذ إجراءات الحصول على معاش بالقرار الصادر بحق ولايتها على المال «استحقاق صرف المعاش».

كما نسق كل من فريق البرنامج والمديرية مع إحدى المؤسسات الخيرية لإضافة الأسرة إلى قسم المساعدات لديها لتقديم المساعدات المناسبة.