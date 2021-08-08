حاول تصويرها في القبر.. تفاصيل مشادة أسرة دلال عبد العزيز مع مصور

وقعت مشادة بين أسرة الفنانة دلال عبدالعزيز وأحد المصورين أثناء دفن الجثمان، حيث حاول خِلسة تصوير مشهد دفن الفنانة الراحلة في القبر بهاتفه المحمول.

ولاحظ أحد أفراد أسرة دلال عبدالعزيز المشهد، وسارع إلى الشخص وعاتبه وطرده من داخل المدفن لكونه لم يحترم العادات والتقاليد، وكذلك احترام الميت.

وعلمت «الوطن» أن البعض تدخل من أجل خروج المصوِّر وعدم الاعتداء عليه حتى لا يتم تفاقم الموضوع.

وتستعرض «الوطن» أبرز المشاهد التي حدثت اليوم في جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز، على النحو التالي:

- حملت دنيا سمير غانم نعش والدتها دلال عبد العزيز برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان، قبل أداء صلاة الجنازة.

- تم نقل جثمان الفقيدة دلال عبد العزيز في السيارة نفسها، التي نقل فيها زوجها الفنان سمير غانم منذ 80 يومًا.

- أحمد سعد يهرول لأداء صلاة الجنازة على دلال عبد العزيز بمسجد المشير.

- وصول عربة محمّلة بالمصاحف وتوزيعها على الحاضرين، ومكتوب بها الدعاء لسمير غانم ودلال عبد العزيز.

- درة تنفعل على أحد الحضور في عزاء الفنانة دلال عبد العزيز، بسبب محاولة أحد المعجبين التقاط صورة «سيلفي» معها دون علمها.

- إلهام شاهين والراقصة دينا وهند عبد الحليم، في نوبة بكاء شديدة.

- حاولت الفنانة دينا الشربيني الهروب من كاميرات المصورين أثناء مشاركتها في جنازة دلال عبدالعزيز.

- حاولت ليلى أحمد زاهر التهرب من الكاميرات، خاصة أنها دخلت في نوبة بكاء شديدة.

- بعد أزمة فيلم الإنس والنمس، خالد عبد الجليل وهشام عبد الخالق يتجاهلان أشرف زكي.

- ظهور الثنائيات خلال العزاء منهم، درة وزوجها، هنا الزاهد وأحمد فهمي، هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.

حرص الفنان أحمد زاهر وبناته، والفنانون أحمد سعد، رامي إمام، سليم سحاب، أشرف عبدالباقي، شريف منير، دينا الشربيني، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، ومحمود الليثي، على الذهاب إلى مسجد المشير في التجمع الخامس، لأداء صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

بالإضافة إلى نهال عنبر، وحضور درة برفقة زوجها، وسمير صبري، وسوزان نجم الدين، وشيرين، وإلهام شاهين، والمنتج أحمد السبكي.