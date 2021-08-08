عاجل.. بدء صلاة الجنازة على جثمان دلال عبد العزيز بحضور نجوم الفن

بدء صلاة الجنازة على الفنانة دلال عبد العزيز، ويؤم المصلين أسامة الأزهري، وقد حرص على الحضور على عد من الفنانين منهم دينا الشربيني، ​نهال عنبر، درة برفقة زوجها، والفنان سمير صبري وسوزان نجم الدين إلى مسجد المشير، لأداء صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز .

وتوافد عدد من الفنانين لمسجد المشيرمنهم الفنانة شيرين، وإلهام شاهين، والمنتج أحمد السبكي من أجل أداء صلاة الجنازة على الفقيدة .

ومنعت أسرة سمير غانم تصوير جثمان دلال عبد العزيز بمسجد المشير، ووضعت إجراءات مشددة أمام باب المسجد، حيث وصل الجثمان منذ قليل إلى المسجد استعداداً لأداء صلاة الجنازة .

وتوافد عدد من الفنانين لمسجد المشير استعدادا لتشييع جثمان الفنانة دلال عبدالعزيز، حيث وصلت منذ قليل الفنانة شيرين، وإلهام شاهين، والمنتج أحمد السبكي من أجل أداء صلاة الجنازة على الفقيدة .

انهيار شقيق سمير غانم خلال تشييع جثمان دلال عبد العزيز قبل صلاة الجنازة

دخل حسام غانم، شقيق الفنان سمير غانم في نوبة بكاء شديدة، أثناء خرج جثمان الفنانة دلال عبد العزيز من مستشفي زايد التخصصي، لأداء صلاة الجنازة عليها بمسجد المشير بالتجمع الخامس .

ووقفت الفنانات شمس البارودي، وسهير البابلي، برفقة ابنتيها دنيا وإيمي على غُسل الفنانة الرحلة دلال عبد العزيز، داخل مستشفي زايد التخصصي، قبل أداء صلاة الجنازة على الراحلة .

حيث أن الجثمان حالياً في طريقه، لأداء صلاة الجنازة عليها، ثم دفنها بمقابر العائلة بجوار زوجها الفنان سمير غانم .

وكان الفنان حسن الرداد، قد نعى عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: «والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي وأمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي».

وتابع الرداد: «ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة، عايز أقولك إنك هتلاقي مفاجأة حلوة مستنياكي، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه.. هتوحشينا قوي يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة»