صدمة ودموع.. نجوم الفن في جنازة دلال عبدالعزيز (صور)

الكبار من الفنانين مسندون على ذويهم ويزاحمون النجوم الشباب لأداء صلاة الجنازة على الفنانة دلال عبدالعزيز في مسجد المشير بالتجمع الخامس، بعد أن وافتها المنية ظهر أمس السبت متأثرة بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز 61 عامًا، لتحلق برفيق دربها الفنان سمير غانم بعد نحو 3 أشهر من وفاته، وصديقتها المقربة رجاء الجداوي في ذكرى وفاتها الأولى.

ميرفت أمين مصدومة.. والنجوم الشباب يحضرون جنازة دلال عبدالعزيز

رصدت عدسة «الوطن» حضور عدد كبير من نجوم الفن صلاة الجنازة على دلال عبدالعزيز «صاحبة الواجب» التي اعتادت حضور ومجاملة كل زميل في مصابه صواء وفاة أو مرض، وعلى رأس الحضور كانت الفنانة ميرفت أمين التي احتلت الصدمة ملامحها، وكذلك الفنانة إلهام شاهين التي ظهرت متأثرة وتجاورها الإعلامية هالة سرحان، كما ظهرت الفنانة شيرين بين الوافدين وكذلك الفنانة عايدة رياض وصابرين، ومن الكبار أيضًا حضر الفنانيّن رشوان توفيق وسمير صبري.

ومن النجوم الشباب حضر الفنان أحمد زاهر وابنتيه ملك وليلى، ودرة وزوجها هاني سعد، وأحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنى، وأحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد، وشريف رمزي.

وتلقت دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي إلى جانب زوجيهما رامي رضوان وحسن الرداد، واجب العزاء في الفنانة دلال عبدالعزيز التي دُفنت جوار زوجها الراحل سمير غانم، ظهر اليوم، بمقابر الوفاء والأمل في مدينة نصر، بعد معاناة ما يقرب 90 يومًا مع تداعيات فيروس كورونا المستجد والذي أودى بحياتها داخل مستشفى زايد التخصصي.

وتعرضت إيمي ودنيا سمير غانم للانهيار داخل غرفة دلال عبدالعزيز في أثناء نقل جثمانها إلى ثلاجة الموتى فور وفاتها ظهر أمس.