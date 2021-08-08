وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة معهد «تيودور بلهارس»

عقد مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس للأبحاث، اليوم الأحد، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور وفاء قنديل، رئيس المعهد، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية «فيديو كونفرانس».

وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية الجهود التي يبذلها علماء المعهد من أبحاث ودراسات تساهم في النهوض برسالته العلمية والتعليمية، خاصًة وأن معهد «تيودور بلهارس» يعد من الأماكن التي تخدم المواطن المصري من خلال نخبة من الأساتذة والاستشاريين والمتخصصين في أمراض الكبد، مؤكدًا أنه يجب أن تنعكس تلك المكانة على الخدمات العلاجية التي يقدمها المعهد للمواطنين.

واستعرض المجلس الإجراءات التي تم اتخاذها، والخاصة بشؤون أعضاء هيئة البحوث.

كما استعرض المجلس التبرع المقدم من البنك المركزي المصري بقيمة 40 مليون جنيه، للمساهمة في إحلال وتجديد جناح و5 غرف عمليات بالمعهد.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة وفاء قنديل، إنجازات المعهد، وتشمل تجديد المرحلة الثالثة من العيادات الخارجية والمعامل الخدمية، مثل معمل الكيمياء الإكلينيكية، ومعمل الباثولوجي، ومعمل أبحاث الدم، ومعمل الميكروبيولوجى، وبنك الدم، والصيدلية، وإدارة المستشفى.

جدير بالذكر أن معهد تيودور بلهارس للأبحاث، هو معهد طبي بحثي تدريبي خدمي، تم افتتاحه رسميًا في عام 1978؛ بهدف الدفع بالبحث العلمي والتطوير؛ لمكافحة وتشخيص وعلاج أفضل لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والجهاز البولي الناجمة عن الإصابة بالأمراض المتوطنة خاصة البلهارسيا، وأمراض الكبد الفيروسية، ومضاعفاتها من تليف الكبد ودوالي المرئ وأورام الكبد والمثانة والفشل الكلوي، ويضم المعهد حاليًا أكثر من 20 قسمًا بحثيًا، بالإضافة إلى وحدات بحثية متخصصة؛ لخدمة البحوث والخدمة العلاجية، كما يضم المعهد عدد 407 من أعضاء هيئة البحوث.