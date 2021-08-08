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وزارة السياحة: تشكيل لجنة لمتابعة حريق المطعم النيلي بالزمالك

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الوطن
07:09 م | الأحد 08 أغسطس 2021
حريق المركب السياحي بالزمالك

حريق المركب السياحي بالزمالك

شكلت وزارة السياحة والآثار، لجنة من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، لمتابعة تداعيات الحريق الذي نشب اليوم بأحد المطاعم النيلية العائمة بمنطقة الزمالك.

وأشار عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى أن اللجنة توجهت على الفور لمعاينة هذا المطعم النيلي للوقوف على أسباب الحريق، والتأكد من مدى صلاحيته لإعادة تشغيله واستقبال الرواد، لافتا إلى أن اللجنة سوف تقوم برفع تقرير مفصل عن نتائج هذه المعاينة.

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