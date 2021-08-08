وزير التعليم العالي يحذر الطلاب من كيانات وهمية تظهر خلال فترة التنسيق

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعيم العالي والبحث العلمي، أن إعلان الوزارة قوائم الجامعات والمعاهد التي اعتمدتها، جاء خلال فترة التنسيق، مشيرا إلى أن هذه الفترة تشهد ظهور بعض الكيانات الوهمية التي تستغل هذه الفرصة ويقع بعض الطلاب فريسة لها، حيث إنها ليس مرخصا لها بالعمل من قبل الوزارة، كما أن شهاداتها غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ومن ثم الوزارة تتخذ إجراءات فورية ضد أي كيان، وهي وتحيل الملف إلى النيابة العامة ويجرى غلقها فورا بالتنسيق مع المحافظين.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «في هذا التوقيت المهم جدا نشرنا هذا البيان الرسمي عبر كل وسائل الاتصال من صحف وبرامج تلفيزيونية وقنوات ومواقع التواصل الاجتماعي وستظل هذه القائمة على موقع الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، وصفحة الوزارة الرسمية، ويساعدنا الإعلاميون في نشرها لتوعية الرأي العام، وخاصة طلابنا في الثانوية العامة وكل الشهادات المعادلة، وعليهم أن يحترسوا من هذه الكيانات».

وتابع المتحدث باسم وزارة التعيم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تتبع عددا من الإجراءت، ولدينا في الوزارة لجان ضبطية قضائية، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، ونعمل بشكل مكثف ومستمر في هذه الفترة، في كل محافظات الجمهورية، ونتخذ إجراءات فورية ضد أي كيان وهمي، ونحيل الملف إلى النيابة العامة ويجرى غلقها فورا بالتنسيق مع المحافظين.

وأكد، أن الطلاب يمكنهم مخاطبة الوزارة بشأن أي كيان وهمي، حيث إن عليهم بذل بعض المجهود من خلال الاطلاع على القائمة التي أعلنتها الوزارة حتى لا يكونوا عرضة للاستغلال.