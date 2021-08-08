تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مخزن يحتوي على 800 ألف قطعة ألعاب نارية بالقاهرة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار في الألعاب النارية.

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالألعاب النارية، واتخاذه من مخزن (مستأجر) كائن بدائرة القسم مكاناً لمزاولة تجارته غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه بالمخزن المشار إليه، وعثر بداخله على 800 ألف قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأحجام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.