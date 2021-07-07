أمن بورسعيد يكشف ملابسات فيديو الاستعراض بالسيارات وإطلاق ألعاب نارية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع «فيسبوك»، تظهر خلاله سيارتان يمارس قائداهما حركات استعراضية ويطلقان بعض الألعاب النارية بأحد الشوارع بمنطقة المناخ في بورسعيد، وتم ضبط مرتكبي الواقعة.

وبالفحص أمكن تحديد السيارتين وقائديهما (شخصان - مقيمان بمحافظة بورسعيد)، ومُطلق الألعاب النارية (أحد الأشخاص - مقيم بذات المحافظة).

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمينة بمديرية أمن بورسعيد من ضبط السيارتين والمتهمين، وبمواجهتهم اعترفا بما جاء بالفحص وعللوا ذلك ابتهاجًا بعرس شقيق أحدهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.