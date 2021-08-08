القبض على عدد من أقارب «نجلاء فتاة المول» بمدينة كفر الدوار

ألقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة القبض على شقيق نجلاء فتاة المول وشقيقتها وزوجها و2 من أصدقائها، لاتهامهم بالتجمهر والتظاهر دون تصريح، في مدينة كفر الدوار.

وكان الـ 5 المقبوض عليهم وهم شيماء نعمة الله ومحمد زوجها ومحمد شقيقها، وصديقتيها مي وثريا، تجمهروا في وقفة بمدينة كفر الدوار، إلا أن الوقفة كانت دون تصريح، وهو ما استدعى القبض عليهم، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته لجهات التحقيق المختصة لإتخاذ إجراءاتها.

تمثيل الجريمة

واقتادت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، فجر اليوم، المتهمة نورهان معتوق وشريكيها أحمد خميس شعبان، ومحمد عشماوي سالم، لتمثيل جريمة مقتل صديقة الأولى المجني عليها نجلاء نعمة الله، فتاة المول بمدينة كفر الدوار، وذلك بحضور النيابة العامة.

ومثّلت المتهمة «نورهان» وشريكاها كيفية تنفيذ الجريمة النكراء التي راحت ضحيتها المجني عليها خنقا وطعنا، واقترنت بسرقة أموالها ومنقولات أخرى كانت معها.

كاميرات المراقبة

وقال أسامة بدوي، محامي أسرة الفتاة المجني عليها، في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، إن كاميرات المراقبة في المول، وثّقت خروج ودخول المتهمين من وإلى المول الذي تعمل به المجني عليها، 50 مرة، في وقت مقارب لوقت الجريمة، ما رجّح الاشتباه القائم بحقهم، حتى تم القبض عليهم.

وأوضح «بدوي» أن الطب الشرعي وقّع الكشف الطبي على المجني عليها تنفيذا لأمر النيابة العامة، حيث بيّن الكشف الإصابات التي لحقت بالمجني عليها نتيجة الاعتداء عليها، وتتلخص في تهشم بالجمجمة من الخلف نتيجة ضربات باستخدام آلة حادة، فضلا عن آثار خنق حول الرقبة، وطعنات في أنحاء متفرقة بالجسد ومنها منطقة الفخذين، وأوضح أن الجناة استولوا على هاتفها المحمول وإيراد العيادة وأموال كانت معها ومنقولات أخرى.