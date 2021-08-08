صور الشابين المشاركين في قتل «نجلاء».. وصديقتها تمثل الجريمة

حصلت «الوطن» على صور الشابين المتهمين بالاشتراك في قتل المجني عليها نجلاء نعمة الله المعروفة بـ «فتاة المول»، مع صديقتها المتهمة نورهان معتوق.

حيث أفادت التحقيقات والتحريات أن المتهمة الأولى «نورهان» استعانت بالمتهمين "أحمد خ"، و"محمد ع"، للتخلص من صديقتها المجني عليها لسرقة هاتفها المحمول وأموال كانت بحوزتها، داخل العيادة التي تعمل بها المجني عليها في مول شهير بمدينة كفر الدوار.

تمثيل الجريمة

واقتادت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قبل قليل، المتهمة نورهان معتوق وشريكيها أحمد خميس شعبان، ومحمد عشماوي سالم، لتمثيل جريمة قتل صديقة الأولى المجني عليها نجلاء نعمة الله، وذلك بحضور النيابة العامة، ووسط حراسة أمنية مشددة.

ومثّلت المتهمة «نورهان» وشريكياها كيفية تنفيذ الجريمة النكراء التي راحت ضحيتها المجني عليها خنقا وطعنا، واقترنت بسرقة أموالها ومنقولات أخرى كانت معها.

وقال أسامة بدوي، محام أسرة الفتاة المجني عليها، في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، إن كاميرات المراقبة في المول، وثّقت خروج ودخول المتهمين من وإلى المول الذي تعمل به المجني عليها، 50 مرة، في وقت مقارب لوقت الجريمة، مما رجّح الاشتباه القائم بحقهم، حتى تم القبض عليهم.

وأوضح «بدوي» أن الطب الشرعي وقّع الكشف الطبي على المجني عليها تنفيذا لأمر النيابة العامة، حيث بيّن الكشف الإصابات التي لحقت بالمجني عليها نتيجة الاعتداء عليها، وتتلخص في تهشم بالجمجمة من الخلف نتيجة ضربات باستخدام آلة حادة، فضلا عن آثار خنق حول الرقبة، وطعنات في أنحاء متفرقة بالجسد ومنها منطقة الفخذين، وأوضح أن الجناة استولوا على هاتفها المحمول وإيراد العيادة وأموال كانت معها ومنقولات أخرى.