دخلوا وخرجوا 50 مرة والشات كشفهم.. محامي «نجلاء» يكشف تفاصيل مقتلها

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة مقتل المجني عليها نجلاء فتاة المول، التي لقيت مصرعها طعنا وخنقا، على يد صديقتها «نورهان» ومتهمين آخرين، حيث تستمر التحقيقات حتى لحظة كتابة هذه السطور، ليبدأ فصل ثانٍ من التحقيقات بعد الجزء الأول منها والذي استمر منذ الساعة 8 مساء أمس الجمعة، وحتى الـ 7 صباح اليوم السبت، وذلك حسبما أفاد المحامي أسامة بدوي، دفاع أسرة المجني عليها.

جثة وبلاغ

«بدوي» شرح في تصريحات مصورة حصلت عليها «الوطن»، خطوات الكشف عن المتهمين في الواقعة، والتي بدأت بتلقي الأجهزة الأمنية في البحيرة بلاغا بالحادث، ثم انتقلت الشرطة إلى هناك، وحررت محضرا أوليا بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وضبط الجناة، حيث اتجهت أنظار فريق البحث الجنائي إلى كاميرات المراقبة، التي وثّقت دخول 3 أشخاص في وقت قريب للجريمة.

دخلوا 50 مرة

وأضاف «بدوي» أن كاميرات المراقبة في المول، وثّقت خروج ودخول المتهمين من وإلى المول الذي تعمل به المجني عليها، 50 مرة، في وقت مقارب لوقت الجريمة، مما رجّح الاشتباه القائم بحقهم.

تهشم الجمجمة وطعنات

وزاد «بدوي» بقوله إن الطب الشرعي وقّع الكشف الطبي على المجني عليها تنفيذا لأمر النيابة العامة، حيث بيّن الكشف الإصابات التي لحقت بالمجني عليها نتيجة الاعتداء عليها، وتتلخص في تهشم بالجمجمة من الخلف نتيجة ضربات باستخدام آلة حادة، فضلا عن آثار خنق حول الرقبة، وطعنات في أنحاء متفرقة بالجسد ومنها منطقة الفخذين، وأوضح أن الجناة استولوا على هاتفها المحمول وإيراد العيادة وأموال كانت معها ومنقولات أخرى.

أنا جاية أقعد معاكي

كما توصلت الشرطة إلى دليل آخر، وهو محادثة «شات» بين المجني عليها وصديقتها الخائنة المتهمة «نورهان» التي أخبرتها أنها ستزورها بالعيادة محل عملها، حيث تمت الجريمة.

https://www.youtube.com/watch?v=1cWjIzlvhx8

القبض على المتهمين

وبعد تحديد هوية الجناة، وهم المتهمة نورهان معتوق وشريكيها أحمد خميس شعبان، ومحمد عشماوي سالم، وألقت الشرطة القبض عليهم، وتم عرضهم على النيابة العامة التي بدأت التحقيق معهم في الساعة الـ 8 من مساء أمس الجمعة وانتهت منها مؤقتا في تمام الـ 7 من صباح اليوم السبت، كما استدعتهم النيابة مجددا لجلسة تحقيق بدأت منذ الساعة الـ 3 عصر اليوم السبت، ولا تزال التحقيقات جارية.

إعدام

ويقول «بدوي» إن التكييف القانوني للواقعة، يتلخص في ارتكاب جريمة قتل عمد مقترنة بالسرقة، وهي جريمة يُعاقب عليها بالإعدام شنقا، وفقا للقانون.