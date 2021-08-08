سفير مصر بموسكو: عائد الرحلات الروسية بعد عودتها إضافة للدخل القومي

قال إيهاب نصر، السفير المصري في روسيا، إن عودة السياحة الروسية لمصر مرة أخرى، خطوة تغلق ملفا طويلا طال انتظاره، وتتوج جهدا دؤوبا ومكثفا من كل الجهات الأمنية والدبلوماسية المصرية على مدار الـ6 سنوات الماضية، موضحًا أن عودة السياحة الروسية لمصر، تُعد مصلحة مشتركة بين البلدين، فمثلما تُمثل السياحة دخلا رئيسيا لمصر، هي أيضًا متنفس للمواطن الروسي.

عودة السياحة الروسية إلى مصر مرة أخرى مصلحة مشتركة للبلدين

وأضاف «نصر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة « صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن العائد الاقتصادي من عودة الرحلات الروسية لمصر مرة أخرى، سيكون إضافة للاقتصاد المصري والروسي على حد سواء، فهو مصلحة مشتركة للجانبين، مؤكدًا أنه كان هناك تفاهما كبيرا بين البلدين لمسه أثناء المفاوضات طوال السنوات الماضية.

نشهد غدًا وصول أول رحلتين من روسيا لمطاري شرم الشيخ والغردقة

وأشار السفير المصري في روسيا، إلى أن المسؤولين عن السياحة والرحلات الجوية في روسيا، أبلغوا الرئيس فلاديمير بوتين، بعودة الطيران إلى المدن الساحلية المصرية، وهذا توج الجهد المصري الأمني والدبلوماسي، وتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات للتنفيذ العلمي في هذا الشأن، موضحًا أننا نشهد غدًا وصول أول رحلة للغردقة، وأول رحلة لشرم الشيخ أيضًا، قادمتين من روسيا، فهناك 5 رحلات في الأسبوع لكل شركة من الجانبين لشرم الشيخ ومثلها للغردقة.

20 رحلة أسبوعية ما بين روسيا و«شرم الشيخ- الغردقة»

وتابع: «فيه شركة طيران مصرية، وفيه شركة طيران روسية، كل شركة ستكون مكلفة بتسيير 5 رحلات لشرم الشيخ من روسيا، و5 رحلات للغردقة من روسيا، وبالتالي سيكون عدد الرحلات التي ستأتي مصر من روسيا أسبوعيًا 20 رحلة، الشركة الروسية تُسير طائرات الجامبو التي حمولتها 570 راكب، ومصر للطيران تُسير أكبر الطائرات في أسطولها بحمولة 320 راكب، وكل هذه الرحلات مباعة بالكامل، رغم أن الحجز بدأ من 4 أيام فقط».