دعاء العام الهجري الجديد 1443.. اللهم أنتَ الأبدي القديم

دعاء العام الهجري الجديد 1443، تصدر محركات البحث على شبكة الإنترنت، مع إعلان دار الافتاء المصرية، نتيجة استطلاع هلال شهر محرم 1443 هجريا، الذي تشير الحسابات الفلكية أن غرة الشهر غدا الإثنين في مصر، حيث يكون اليوم 29 ذي الحجة هو المتمم لسنة 1442 هجريا.

نص دعاء العام الهجري الجديد 1443

وأوردت دار الافتاء المصرية، على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، نص دعاء العام الهجري الجديد 1443، في فتوى للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وجاء نصه كالتالي: «اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام».

مشروعية دعاء العام الهجري الجديد 1443

وقال مفتي الجمهورية، إن دعاء العام الهجري الجديد 1443، ليس بدعة منكرة محذرا من الفتاوى الباطلة التي تطعن في تلك الأدعية المستحبة بدعوى أنها لم تَرِدْ في السُّنّة، مشيرا إلى أن دعاء العام الهجري الجديد 1443، من الأدعية المستحبة والمأثورة عن شيوخ السادة الحنابلة التي وردت ورددت على نحو أكثر من ألف عام، وقد كان يوصي بهما ويعلِّمُهما وينقُلُهما عن مشايخه إمامُ الحنابلة وشيخُهم في وقته؛ الشيخُ الإمامُ الوليُّ الصالحُ أبو عمر المقدسي محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي الذي ولد سنة 528 هجريا، وتوفي سنة 607 هجريا، وهو أخو الإمام العلامة الموفق بن قدامة المتوفي عام 620 هجريا صاحب كتاب «المغني» في الفقه.

هل دعاء العام الهجري الجديد 1443 بدعة؟

وجاء رد مفتي الجمهورية حول دعاء العام الهجري الجديد 1443، ردا على سؤال، قال صاحبه، هل الدعاء الذي يسأل المسلم فيه ربه إعانته على العام الجديد، ومغفرتَه للعام الماضي، بدعة منكرة في فتاوى ينتسب أصحابها للمذهب الحنبلي، وتدَّعي أن تحديد وقت معيّن من السنة بالاستغفار أو الدعاء أو العبادة لا أصل له في الشرع؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»، ويدَّعون أن الكتب التي ورد فيها الدعاء ليست معتمدة ولا تهتم بتصحيح الحديث، وأن الصواب الابتعاد عنه؛ لأن كل بدعة ضلالة.