الإفتاء تستطلع هلال شهر محرم الليلة وتعلن موعد أول أيام السنة الهجرية

تستطلع دار الافتاء المصرية، بعد مغرب اليوم الأحد، الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا، هلال شهر محرم، لتعلن عن غرة الشهر الحرم وموعد بداية السنة الهجرية الجديدة التي تحمل رقم 1443 هجريا.

موعد أول أيام السنة الهجرية 1443

ووفقا للحسابات الفلكية فأن غرة شهر محرم لعام 1443 هجريا، ستكون غدا الإثنين المقبل في مصر، حيث يكون اليوم 29 ذي الحجة لعام 1442 هجريا، هو المتمم لشهر ذي الحجة وآخر أيام السنة الهجرية 1442 هجريا.

وبحسب دار الافتاء فأنها تستطلع بعد غروب شمس اليوم الأحد التاسعِ والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأثنين وأربعين هجرية الموافق الثامن من شهر أغسطس لعام ألفين وأحدى وعشرين ميلادية، هلالَ شهرِ المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجرية بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، ليتم الإعلان عن نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة من ثبوتُ رؤية هلالِ شهر المحرم أو لا، وإعلان موعد أول أيام السنة الهجرية الجديدة.

حكم صيام أول السنة الهجرية

وبينت دار الافتاء المصرية في فتوى رسميه تم نشرها على البوابة الرسمية للدار على شبكة الانترنت وحمل رقم 3541، حكم صيام أول السنة الهجرية، حيث أكدت أنه: «يجوز التطوع بصيام أول يوم من أيام شهر الله المحرم الذي هو أول شهر من شهور السنة الهجرية، ويستحب الإكثار في هذا الشهر من الصوم؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»، وهو الحديث الذي رواه مسلم».

شهر محرم

وسمي شهر الله المُحَرَّم بهذا الاسم من باب التشريف له، والتأكيد على أنَّ الله -تعالى- هو الذي حرَمَّه فلا يستطيع أحد تحليله، وشهر الله المحَرَّم هو أفضل الأشهر الحُرُم، وقد روي عن أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه-: (أنَّه سأَلَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: أيُّ الرِّقابِ أَزْكى، وأيُّ الليلِ خَيرٌ، وأيُّ الأشهُرِ أفضَلُ؟ فقال له: أَزْكى الرِّقابِ أَغْلاها ثَمنًا، وخَيرُ الليلِ جَوفُه، وأفضَلُ الأشهُرِ شَهرُ اللهِ الذي تَدْعونَه المُحرَّمَ).