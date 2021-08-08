الخميس.. إجازة البنوك في رأس السنة الهجرية

أعلن البنك المركزي المصري، أن الخميس المقبل، إجازة في البنوك، بمناسبة رأس السنة الهجرية، وذكر «المركزي في بيانه: «بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443هـ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 12أغسطس 2021، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 15أغسطس 2021».

البنوك مستمرة في تغذية ماكينات الصرف الآلي

وأكدت مصادر مصرفية لـ«الوطن»، استمرار البنوك في تغذية ماكينات الصرف الآلي خلال فترة الاجارة، مشيرة إلى أن ماكينات الصراف الآلي تغطي كافة أنحاء الجمهورية، التي بلغ عددها نحو 14918 ماكينة، في نهاية شهر ديسمبر 2020، مقارنة بـ14152 ماكينة في نهاية شهر يونيو 2020.

وأشارت إلى أن هذه الإجازة ستكون ثلاثة أيام بداية من الخميس إجازة رأس السنة الهجرية والجمعة والسبت، الإجازة الرسمية للبنوك، على أن يتم استئناف العمل صباح الأحد.

الخميس.. إجازة في البورصة

كما قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الخميس الموافق 12 أغسطس الجاري إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1443، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 15 أغسطس لعام 2021.

38 بنكًا عدد المؤسسات التي تقدم الخدمات المصرفية في مصر

وبلغ عدد المؤسسات التي تقدم الخدمات المصرفية في مصر حوالي 38 بنكًا شاملين البنوك العامة، والخاصة، وكذلك الأجنبية، حيث استحوذت البنوك الأجنبية على نصف الإجمالي من عدد الجهاز المصرفي المصري، وشملت ما يقرب من 21 بنكًا.

أما بالنسبة للبنوك الحكومية فهي تمثل 11 بنكًا، ويتوزع الباقي ليكون 5 بنوك خاصة برأس مال مشترك، وبنك واحد خاص، حيث إننا في موضوعنا هذا سنقوم بعرض قائمة بها أسماء البنوك في مصر 2021، ونبذه عنها، وذلك تسهيلًا منا على من يريد ادخار ماله في اختيار البنك الذي يناسبه.