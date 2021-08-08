حفاظا عليهما من الانقراض.. إنشاء منطقتين بجنوب الضبعة لتربية الغزلان وطائر الحبارى

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالدكتور سعد الجويلى مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح، لمناقشة أعمال التعاون مع شركة الريف المصري في مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة جنوب العلمين، إذا يجرى تنظيم ندوات توعوية وإرشادية وتوعوية للمنتفعين بالمشروع، وكذلك مشروع إنشاء منطقتي مسورتين بمنطقة جنوب الضبعة لتربية طائر الحبارى وإطلاقه فى الصحراء، وكذلك عدد 500 رأس من الغزلان بالتعاون مع الجانب الإماراتي، وجارٍ تحديد واختيار المكان الملائم بمعرفة اللجان الفنية المشكلة من المحافظة.

ووجه "شعيب" مدير الطب البيطري وجميع الجهات المعنية بسرعة اتخاذ اللازم مع تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لإنجاز مشروع إكثار طائر الحبارى والغزلان لندرتهما والحفاظ عليهما من الانقراض، إذ يمكن استغلاله مستقبليًا كمقصد ومزار سياحيًا في محافظة مطروح.

تعرض الاجتماع كذلك إلى مناقشة إجراءات جميع التحصينات للحيوانات لعدد 190 رأس أبقار وعدد 240 رأس غنم بمنطقة المغرة جنوب العلمين، وتنفيذ بروتكول تعاون مع شركة الريف المصري لإجراء كافة التحصينات الدورية، طبقًا للجداول والمواعيد مع إجراء عملية الترقيم والتسجيل لجميع القطعان المتواجدة بالمشروع مجانا للمنتفعين على نفقة شركة الريف المصري كمبادرة تشجيعية للمنتفعين بالمناطق الجديدة بالمشروع القومي.