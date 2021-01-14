«الريف المصري» تحذر من عروض وهمية في مشروع المليون ونصف المليون فدان

حذّرت شركة الريف المصري الجديد، المواطنين، من التعامل مع عروض انتشرت مؤخرا على صفحات التواصل الاجتماعي، من بعض الشركات المخصص لها قطع أراض من الريف المصري الجديد، بعرض بيع مساحات للأراضي تتراوح بين 5 أفدنة تزيد أو تقل من الأراضي التي تم تخصيصها لهم.

وأكدت الشركة أنّها غير مسؤولة نهائيا عن الممارسات غير القانونية، وأنّه لن يعتد بها في مواجهة الشركة، ولا يجوز الرجوع عليها بمثل هذه الممارسات والتصرفات.

وتهيب الشركة بالمواطنين توخي الحذر وعدم الانسياق وراء العروض والممارسات غير القانونية، ويمكن للراغبين في الانتفاع بالمشروع الاستفسار عن أي أمر يخص أراضي شركة تنمية الريف المصري الجديد عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 16809 من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وأكدت الشركة أنّها تقدم تيسيرات لصالح صغار المزارعين والشباب والمستثمرين، من المتعاقدين على أراضي المشروع والمنتفعين بأراضي وضع اليد بعد التقنين، وألغت الشركة نسبة الفائدة 5% التي كانت مقررة على سنوات السماح، وذلك لجميع المنتفعين بالأراضي، وبأثرٍ رجعي، فضلا عن إقرار فترة سماح إضافية جديدة لمدة سنة، تُضاف إلى فترات السماح المقررة سابقا، والتىي كانت تبلغ 3 سنوات للأراضي المجهزة أو التي تضم بئرا جوفيا، و4 سنوات للأراضي دون بئر جوفي، لتصبح بذلك فترة السماح لصغار المزارعين والشباب 4 سنوات للأراضي المجهزة ببئر و5 سنوات للأراضي دون بئر، يبدأ بعدها المنتفعون سداد الأقساط وفق الجدول المقرر.

وشركة تنمية الريف المصري الجديد شركة مساهمة مصرية، تشارك فيها عدد من الجهات الحكومية بينها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية، وتتولى الشركة تطوير مشروع استصلاح المليون ونصف فدان ليصبح مشروعا تنمويا عمرانيا يحقق التنمية المستدامة.

وينفذ المشروع في عدد من المناطق في الصحراء الغربية، بينها واحة سيوة والعلمين والمغرة وغرب غرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات، كما ينفذ في شبه جزيرة سيناء بمنطقة الطور.