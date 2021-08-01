«تحسين أغنام البرقي».. منتدى علمى بمطروح

نظم مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، المنتدى العلمي تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء تحت عنوان «إدارة التغذية والأعلاف لتحسين أداء قطعان أغنام البرقي والماعز تحت نظم غير المكثفة»، بحضور الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية، نائبا عن المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، والأستاذ الدكتور على الغندور الخبير الدولي في مجال تغذية الحيوان، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لشركة ADM الأمريكية والمهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح والدكتور عمرو عبدالحميد عميد كلية الزراعة الصحراوية بجامعة مطروح.

التغذية السليمة بالطرق العلمية لأغنام وماعز البرقي بمطروح

وناقش المنتدى، اليوم، بمشاركة مهندسين زراعيين وأطباء بيطريين ومربيين، بقاعة مؤتمرات مركز التنمية المستدامة بمطروح أفضل الطرق العلمية السليمة في تغذية الحيوان، خاصة الأغنام البرقي والتى تشتهر بها محافظة مطروح، بما يتناسب مع الطبيعة الصحراوية التى تعيش فيها قطعان الأغنام، لتحقيق أعلى معدلات في تسمين الخراف، والماعز، وكيفية الإستفادة من الإمكانات الطبيعية، من المراعى، والأعلاف المناسبة للتكملة الغذائية، وعمل نظام غذائى سليم للمواشى.

تنمية المراعى الطبيعية لغذاء أغنام البرقى بمطروح

وقال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح إن هناك تعاون بيننا وبين الأردن خلال الفترة الحالية لتنفيذ مشروع الأنظمة السليمة لتنمية المراعي في الأردن ومصر بالتعاون مع الصندوق الهاشمي لتنمية البادية ومركز بحوث الصحراء ومنظمه سيداري، من خلال تبادل الخبرات بين المزارعين والمختصين في مجال إدارة المراعي الطبيعية عبر بروتكولات تعاون بين مركز بحوث الصحراء والمنظمات التي تعمل في مجال المراعي الطبيعية بالأردن، ويهدف المشروع تنمية المراعي الطبيعية لتوفير غذاء للأغنام والماعز والمواشى، ويشمل المشروع أربعة مكونات عبارة عن تبادل المعلومات والمعارف، ودعم القدرات المؤسسية، والتوسع فى الممارسات ذات الكفاءة في تحسين المراعي، وتحسين الظروف من الناحية المؤسسية والتشريعية التي تسمح بإدارة المراعي بشكل مستدام.