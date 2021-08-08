هل وصل قطار التغيرات المناخية مصر بعد موجة الحر الأخيرة؟.. أستاذ مناخ يوضح

ما بين فيضانات في الصين بالشرق الآسيوي غيرت حياة 200 ألف شخص بالإجلاء من منازلهم، وموجة حر في كندا بأمريكا الشمالية اندلع على أثرها حرائق بالغابات أودت بحياة ما يزيد عن 500 شخص، مرورًا بموجة أعنف من الحرائق بتركيا وصلت لـ210 وقائع حريق في 47 ولاية، لتمتد الموجة ذاتها للجارة اليونان ليندلع 400 حريق بالغابات اليونانية، وسط درجات حرارة تجاوزت الـ40 درجة مئوية، كلها ظواهر كإشارات للتغير المناخي في العالم، ما دفع البعض للربط بين تلك الظواهر وارتفاع درجات الحرارة في مصر لمدة وصلت لأسبوعين، بدرجات حرارة تخطت الـ42 درجة مئوية.

وقال الدكتور شاكر أبو المعاطى أستاذ المناخ ورئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزى للمناخ الزراعى لـ«الوطن»، إن ما يحدث في تركيا واليونان من حرائق هو أحد مظاهر التغيرات المناخية الناتجة عن الاحتباس الحراري، لافتا إلى أن ذلك يعود إلى بداية السبعينات حيث الثورة الصناعية والتي أدت إلى زيادة انبعاثات غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون وغيرها الكثير من الملوثات الموجودة.

وأضاف أن ما نمر به الآن نتيجة للتراكم على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أن التغيرات المناخية تسببت في العديد من الظواهر السلبية من فيضانات في العديد من الدول في أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذلك يجب على القادة والمسؤولين أن يدركوا ما يسمى بتغيير الخريطة الصناعية والزراعية نتيجة للتغيرات الجوية الجديدة.

أبو المعاطى: ذوبان الجليد والطقس المتطرف من ظواهر التغير المناخي

وأضاف لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أيضا من ضمن تداعيات الطقس السيئ ارتفاع مستوى سطح البحر وذوبان الجليد والطقس المتطرف في ارتفاع الحرارة الشديدة وانخفاضها.