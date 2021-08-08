تعيين هشام سليمان مساعدا لرئيس مجلس إدارة «المتحدة» لقطاع الإنتاج الفني

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين هشام سليمان، مساعدا لرئيس مجلس إدارة المجموعة لشؤون قطاع الإنتاج الفني.

والجدير بالذكر، أن هشام سليمان، يمتلك خبرة طويلة في مجال الإنتاج الفني تمتد منذ عام 1988، إذ شارك كمدير إنتاج في العديد من الأفلام المهمة في تاريخ السينما المصرية، كأفلام «المهاجر، المصير، الآخر»، إلى جانب العديد من الأعمال البارزة.

كما أنشأ هشام سليمان متحفا فريدا من نوعه لتخليد التراث السينمائي، وذلك من خلال جمع أبرز المقتنيات التي استخدمت في تصوير أفلام العصر الذهبي للسينما المصرية، وبشأن قرار المتحدة للخدمات الإعلامية، تأتي في هذه الخطوة في إطار خطة ومنهجية التطوير التي تتبناها الشركة المتحدة، والتي تتضمن في نطاق أهدافها قطاع الإنتاج الفني بما من شأنة الأرتقاء بجودة مختلف المنتجات الفنية والإعلامية.