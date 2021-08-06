صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر: نناهض العنف ضد المرأة

قالت ممثلة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، فريدريكا ميير، إن الصندوق يناهض العنف ضد المرأة، أي أن المرأة في محور أجندته حتى تكون قادرة على العمل، كما يعمل على الرقمنة وجمع البيانات، كما يبذل جهوده في قضية السكان.

وأضافت «ميير»، خلال استضافتها ببرنامج «لقاء خاص»، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي: «الصندوق يعمل في عدة مجالات، ونمنع الممارسات الضارة تجاه الإناث كما نعمل في مجال الصحة الإنجابية، ونتعاون مع الشباب ونقوم بزيادة التوعية على مستوى الشباب».

وتابعت ممثلة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر: «نعمل من خلال الفيديوهات والابتكارات والمسرحيات على مستوى الشباب، وذلك عن طريق الحوار مع المجتمع وإمكانية التعلم من هذه القضايا، فمن المهم للغاية أن يتفهم الشباب هذه القضايا، وأن نتفهم نحن أفكارهم واختلافاتهم، ونتحرك نحو أجيال يكون لديها طفل أو طفلين فقط».

وحكت ممثلة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، فريدريكا ميير، قصة طفل مصري يدعى «يوسف»، حيث اشترك في برنامج التوعية الخاص بالسكان وتعلم القضايا الخاصة بالتحديات السكانية، وهو عضو في أسرة صغيرة فقد والده وكان عليه أن يترك مدرسته ولديه أفكار مبتكرة، وعليه أن يبحث عن وسائل ليتعلم كيف يدر المال لعائلته.

وأكدت فريدريكا ميير، أن الشباب عليهم أن يحققوا أحلامهم وأن يساندوا أسرهم وأن يفهموا ميزة الأسرة الصغيرة، وهو ما يصب في اتجاه جعل الحياة أفضل.