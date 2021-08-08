تعليم المنيا: فتح التقديم الإلكتروني لمدرسة الطاقة النووية بالضبعة في مطروح

نشرت إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، مواعيد اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2021/2022.

وذكر بيان صادر عن مديرية تعليم المنيا، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن مواعيد اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2021/2022، إلكترونيًا يومي الأحد والإثنين 8 و 9 أغسطس 2021، بمراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية.

اختيار 60 طالب بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة..

وأضاف البيان، أن الطلاب الناجحين في الاختبار الإلكتروني يجرى ترتيبهم تنازليًا لإجراء الكشف الطبي والنفسي والاختبارات البدنية والرياضية، كما يجرى اختيار 60 طالبًا للالتحاق بالمدرسة للعام الدراسي 2021/2022.

وأفاد البيان أنه يجرى استضافة الطلاب خلال فترة الكشف الطبي بمقر اتحاد الطلاب بالعجوزة ونقلهم ذهابًا وايابًا إلى مقر الكشف تحت إشراف قطاع التعليم الفني، وتعلن بعدها النتيجة النهائية بأسماء الطلاب المقبولين واعتمادها لاستكمال إجراءات القيد بالمدرسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2021/2022 من جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 24 إلى 31 يوليو 2021، وتقدم عدد 4143 طالب.

يشار إلى أن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، قرر النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2021-2022 من 230 درجة اإلى 225 درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وأكد محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لايؤثر ذلك على سير العملية التعليمية، كما أوضح الرشيدى أن المرحلة الثانية للتنسيق الالكترونى لطلاب الثانوي العام سوف تبدأ فى الفترة من 12/8/2021وحتى 31/8/2021.

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