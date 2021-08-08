شهود عيان على حريق مركب الزمالك: «المنظر كان مرعب والدخان عمانا»

حريق مفزع شهدته منطفة الزمالك بالجيزة، بعد اشتعال أحد المراكب النيلية، عصر اليوم الأحد، قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على الحريق، دون سقوط ضحايا أو مصابين، ويقوم الآن رجال الإطفاء بأعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وذلك بعد ساعات من اندلاع النيران في المركب.

مشهد النيران أثار الخوف في نفوس المارة من أعلى كوبري 6 أكتوبر، بعد أن شاهدوا لهب الحريق يضيء السماء، وهو ما دفع بعضهم لركن سياراتهم أو دراجاتهم البخارية، على سور الكورنيش، ليشاهدوا الحريق وهو يلتهم جدران المركب داخل مياه النيل.

شهود عيان على حريق مركب النيل

وعلى مدار ساعتين من الزمن، شاهد بدر محمود عليوة، عامل نظافة، اندلاع الحريق، حيث شاهد النيران وهي تلتهم المركب، وكانت هي المرة الأولى التي يشاهد فيها مثل هذا الحريق الهائل، لذا راقب عن كثب ما يحدث منذ اندلاع الشرارة الأولى، حتى أكلت النيران المركب.

وأضاف «عليوة»، أن النيران بدأت في الدور العلوي، وليس في الأسفل كما يعتقد البعض، وبدأت بجزئية صغيرة، ولكن سرعان من انتشرت في الطابق الثاني كله، وما هي إلا دقائق حتى وصلت النيران أيضًا إلى الطابق الأول، «المركب اتحول لكتلة نار، والدخان ابتدى يطلع ووصل لحد الكوبري وعمانا، وبعدها ابتدى يطلع لفوق مع هبابة سودة».

محمد راضي، أيضًا كان أحد ركاب الدراجات البخارية، الذين توقف بعد أثاره صعود لهب من المركب المجاورة للسرايا، وقال: «الناس اتلمت في ثانية والنار عمالة تزيد والمنظر كان مرعب، وأنا بضرب كف على كف، وخايف يكون في حد جواها ومش عارفين ننقذه».

مرور سيارات الإطفاء والإسعاف على الطريق أمام أعين الرجل الأربعيني، طمأن «راضي» بعض الشىء، موضحًا لـ«الوطن»، أنه شاهد لانشات صغيرة بها خراطيم، متوجهة نحو الحريق في محاولة لإطفائه، ولكن لا فائدة، «الحريق اتطفى بعد شوية، وكان في زحمة مرور على الكوبري بسبب السيارات اللي كانت بتقف عشان تشوف الحريق، ومكانش فيه إصابات الحمدلله».