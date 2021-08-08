كورس إنجليزي للأطفال بمكتبة مصر العامة بالمنيا: مدته 16 ساعة

أعلنت مكتبة مصر العامة بالمنيا، عن إقامة كورس إنجليزي للأطفال لمدة 16 ساعة، بواقع 2 تدريب أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، بدءًا من عمر 7 إلى 10 سنوات، ومن عمر 13 إلى 17 سنة، ويجرى الحجز بقسم التدريب بالمكتبة.

وقال مسؤول بالمكتبة، إن هذا الكورس فرصة للممارسة بشكل عملي، من خلال مواقف من الحياة اليومية التي يتعرض لها الأطفال، إذ يجرى تدريبهم على كيفية التعبير عنها باللغة الإنجليزية، ومن أهم أهداف هذا الكورس أن يتحدث الأطفال بجرأة دون خوف وإكسابهم جرأة السمع والتعبير عما سمعوه بطلاقه، وطرق التدريب حديثه ومبتكرة ويتم تدريسها علي مستوي العالم ونتائجها رائعة.

يشار إلى أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استقبل الأسبوع الماضي، السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمكتبة مصر العامة بالمنيا.

وناقش المحافظ، خلال اللقاء دور وأهمية مكتبات مصر العامة كمنارة ثقافية تخدم جميع فئات المجتمع المصري، وتلعب دورًا محوريًا في توعية وتنمية مهارات الأطفال والشباب، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والمقترحات للعمل علي تطوير الأنشطة بمكتبة مصر العامة بالمنيا، والتي جاء من أهمها تخصيص 5 ملايين جنيه دعم من وزارة التخطيط، لإنشاء مبني جديد متعدد الطوابق بالمكتبة على مساحة 300 متر تقريبًا، ويضم مسرحًا مغطى، وعددًا من القاعات متنوعة الاستخدام.