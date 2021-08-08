«البيئة» تواصل أعمال تطهير الميادين وممشى كورنيش النيل بقرى المنيا

واصل اليوم قسم التجميل والبيئة التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال تطهير وغسيل ونظافة الميادين والمشايات ورفع المخلفات والأتربة المتواجدة بصناديق القمامة بكورنيش النيل، وذلك تنفيذا لتوجهات اللواء أركان حرب ياسرعبدالعزيز رئيس مركز و مدينة المنيا بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة اليومية وخاصة كورنيش النيل لإبراز جمال المنيا عروس الصعيد، وحفاظًا على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض وخاصة فيروس كورونا المستجد.

وشن قسم البيئة التابع للوحدات المحلية بقرى بني أحمد الغربية وطوخ الخيل ونزلة حسين حملات النظافة اليومية، إذ جرى رفع 50 طن من المخلفات الصلبة والأتربة المتواجدة بنطاق القرى، وجرى تجريف طرق ورفع المخلفات بالقناطر وبالطرق الرئيسية ومدخل قرية دير عطية، فضلا عن تسوية وتجريف طريق المدافن بدير عطيه استعدادًا لإدراجة بخطة الرصف، كما جرى رفع المخلفات من أمام ترعة منتوت ومن أمام شارع البنك بطهنشا، تفريغ الصناديق الموجودة بأبوفليو ومن شارع القوات المسلحة حتى شارع الإذاعة والتلفزيون، وإلغاء نقطة تجمع القمامة بوسط أبوفليو وتسوية المكان وزرع الأشجار به لإضافة منظر جمالي للمكان، إضافة إلى تطهير ترعة سوادة بقرية نزلة حسين.

كما واصل قسم البيئة والنظافة أعمال تسوية وتمهيد شوارع صفط الغربية وعزبة حمادة التابعة لطوخ الخيل، حفاظًا على المظهر الجمالي للقرية والحفاظ على صحة المواطنين والمعيشة في بيئة صحية نظيفة.

وتواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن المنيا شن الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.