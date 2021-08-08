بريطانيا تعيد النظر في تكلفة اختبار كورونا للمسافرين

أعلنت السلطات البريطانية، إعادة النظر في تكلفة اختبار فيروس كورونا للمسافرين، بعدما شكى وزير الصحة، ساجد جاويد، من أن ارتفاع أسعار الاختبارات التي تشترط وزارة الصحة إجرائها، تمنع البعض من قضاء العطلات.

وقالت هيئة مراقبة المنافسة في بريطانيا، اليوم، إنها ستنظر في تكلفة اختبارات كوفيد-19 التي تجرى للمسافرين، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

وفي المتوسط، تبلغ تكلفة اختبارات (بي.سي.آر.) المطلوبة من معظم المسافرين نحو 75 جنيها (104 دولارات) لكل اختبار، بما يعادل 1560 تقريبا، أو 300 جنيه إسترليني لأسرة من أربعة أفراد، لكن العديد من الشركات تتقاضى رسوما أعلى بكثير.

وتتراوح الأسعار التي تعرضها الجهات التي تقدم خدمات إجراء تلك الاختبارات والمدرجة على موقع الحكومة الإلكتروني، ما بين 17 جنيها إسترلينيا (24 دولارا) و250 جنيها إسترلينيا (347 دولارا).

وقال وزير الصحة البريطاني، اليوم الأحد، إنه طلب من هيئة مراقبة المنافسة والأسواق اتخاذ إجراءات صارمة ضد «ممارسات السوق غير العادلة» التي يلجأ إليها مقدمو الخدمة.

وأوضح عبر «تويتر» قائلا «يجب أن يكون المواطنون قادرون على الذهاب في عطلة، سواء كان ذلك لرؤية الأسرة أو لمجرد الاسترخاء دون الخوف من التكاليف المفرطة لاختبارات بي سي آر».

وتتمتع الهيئة الرقابية بسلطة التدخل المباشر لدى اكتشاف ممارسات غير عادلة، ويمكنها أيضا تقديم نصائح مباشرة للوزراء لاتخاذ إجراءات أسرع.

من جهتها، قالت هيئة المراقبة على المنافسة: «نحن على دراية بالمخاوف إزاء الأسواق المتطورة لاختبارات كوفيد-19 الخاصة بالمسافرين الدوليين.. نتطلع إلى تزويد وزير الصحة بالمشورة حول أفضل السبل لضمان إجراء المسافرين الاختبارات يسيرة التكلفة وجديرة بالموثوقية».