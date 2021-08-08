ضبط طفل تنكر في زي امرأة لاستقطاب الرجال على «تانجو» بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب من القبض على طفل يدعى «هشام»، بتهمة عرضه فيديوهات مخلة بالآداب وخادشة للحياء على موقع التواصل الاجتماعي «تانجو»، حيث تنكر المتهم في زي امرأة، وعرض نفسه على الآخرين مقابل مبالغ مالية، وجارٍ التحقيق مع المتهم بنيابة الأحداث بالجيزة وسماع أقواله حول الاتهامات الموجهة له، تمهيدا لإصدار قرار بشأنه بعد انتهاء التحقيقات معه.

وكشفت التحريات التي باشرتها الإدارة العامة لمباحث الآداب، أن المتهم اعتاد على التنكر في زي امرأة على حسابه بموقع التواصل «تانجو» وأداء حركات تحوي إيحاءات مخلة بالآداب العامة، للحصول على نسبة مشاهدات عالية، وتم تحرير محضر تحريات واستئذان النيابة العامة لضبطه، حيث تم إعداد أكمنة أمنية ثابتة ومتحركة بعد تحديد أماكن تردده وتواجده، وألقت القبض عليه.

كائن الهوهوز

وكانت مباحث الإدارة العامة للآداب، تمكنت في وقت سابق من ضبط فتاة تطلق على نفسها «كائن الهوهوز» عبر منصات «تيك توك» وصديقها، في إحدى الشقق السكنية بمنطقة العجمي بالإسكندرية، بعد أن فحصت عددا من الفيديوهات التي جرى بثها، عبر تطبيق التيك توك.

وحرزت القوات عددا من الفيديوهات، وأثناء استجواب فتاة الهوهوز اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بأنها تصوِّر الفيديوهات لتحقيق أرباح مادية، وأن الشاب الذي يظهر معها ويصوِّرها على علاقة بها بعد انفصالها عن زوجها منذ فترة زمنية كبيرة.