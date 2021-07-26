مأمورية من «مباحث الآداب» لضبط فتاة الهوهوز في الإسكندرية

كشفت مصادر أمنية مطلعة، عن أن قوة من مباحث الإدارة العامة للآداب تواصل جهودها لضبط فتاة كائن الهوهوز ومصور الفيديوهات التي تحتوي على إيحاءات جنسية، جرى بثها عبر موقع فيسبوك، بعد أن فحصت الأجهزة الفيديوهات وتلقت بلاغا ضد الفتاة ومصور الفيديوهات، وتجري التحريات لتحديد طبيعة علاقة الشاب - مصور الفيديوهات- بالفتاة.

كائن الهوهوز

وأضافت المصادر، أن قوة من مباحث الإدارة العامة لمباحث الإداب، تمكنت من تحديد محل إقامة فتاة كائن الهوهوز، وتبين أن مقيمة في إحدى المناطق بمحافظة الإسكندرية، وجرى استئذان النيابة العامة للبحث عنها وتبين هروبها من محل إقامتها من الإسكندرية، وحرزت القوات 4 فيديوهات جديدة لفتاة الهوهوز، وتحتوي على إيحاءات جنسية مما تشير إلى تحريضها على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة.

حنين حسام ومودة الأدهم في سجن النساء بسبب فيديوهات تيك توك

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بمعاقبة حنين حسام بالسجن لمدة 10 سنوات، و6 سنوات لمدة الأدهم على خلفية الاتهامات الاتجار بالبشر، بسبب فيديوهات تحريض على الفسق واستغلال الأطفال لتحريض على الفسق من خلال فيديوهات تم بثها على التيك توك، وتحفظت القوات على مودة الأدهم انذاك وتم ترحيلها إلى سجن النساء، كما تمكنت قوة من المباحث من ضبط حنين حسام عقب صدور الحكم لكون كان حكما غيابيا، وتم ترحيلها إلى سجن النساء بجوار مودة الأدهم.