رئيس شعبة الذهب لراغبي الاستثمار: «متخافوش.. بس خلوا نفسكم طويل»

نصح وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، المواطنين بالاستثمار في الذهب، «متخافوش، بس خلوا نفسكم طويل»، كما كشف تفاصيل الارتفاع والانخفاض المفاجئ في أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ذكر أنه يوم الخميس الماضي فوجئ الجميع بصعود في أسعار الذهب عالميا، إذ ارتفعت سعر الأوقية من 1795 دولارا، لـ 1830 دولارا، دون سبب واضح، «لا هي أسباب سياسية أو أسباب اقتصادية معلنة».

سبب الارتفاع والانخفاض المفاجئ في سعر الذهب الفترة الماضية

وأضاف «أمين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أننا فوجئنا أيضًا يوم الجمعة من بداية اليوم أنه يحدث انخفاض في سعر الأوقية إذ هبطت لسعر 1762 دولارا، دون أيضًا أسباب معلنة، كما أنه في وقت ارتفاع في البورصات العالمية يتبعه ارتفاع في السوق المحلية.

الاستثمار في الذهب هو الأفضل في أي وقت وفي أي مكان

وأشار رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إلى أنه وقت الانخفاض في البورصات العالمية يتبعه انخفاض في السوق المحلي، مؤكدًا أن سعر الذهب هبط إلى ما يقرب 20 جنية، ناصحًا المواطنين بشراء الذهب، « الذهب هو الذهب في أي وقت وفي أي مكان، ده استثمار آمن، يطلع أو ينزل بيرجع مرة أخرى يزيد، وعلى المدى العادي يُعد أفضل استثمار».

نصائح للمقبلين على الاستثمار في الذهب

وعن سبب وصفه بأن الذهب أفضل استثمار، رد وصفي أمين، «مفيش وعاء ادخاري بيدي العائد اللي الذهب بيديه كل سنة، وبقول للناس المقبلين على الشراء أو الراغبين في الاستثمار في الذهب، متخافوش، بس خلوا نفسكم طويل».