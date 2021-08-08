سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 8-8-2021.. ارتفع 3 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب في بداية معاملات اليوم الأحد الموافق 8 أغسطس، بشكل طفيف في البورصات العالمية الأمر الذي انعكس على الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، الذي ارتفع بقيمة 3 جنيهات، حيث سجل في بداية اليوم، نحو 778 جنيهًا، مقابل 775 جنيهًا أمس السبت.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18، والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، بين 885 و889 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، بين 774 و778 جنيها، بعدما سجل صباح أمس، 773 إلى 775 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 663 إلى 667 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، اليوم، بين 6192 و6224 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 8 أغسطس، نحو 890.58 جنيه، و56.72 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 779.27 جنيه، و49.63 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بأسواق المال 667.94 جنيه، و42.54 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وشهد المعدن الأصفر هبوطًا يوم الخميس الماضي، في نهاية التعاملات الأسبوعية، وذلك بعد تصريحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، عززت الدولار، وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1809.91 دولار للأونصة.