سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 7-8-2021.. انخفاض جديد

سجلت أسعار الذهب في بداية معاملات اليوم السبت الموافق 7 أغسطس، تراجعًا جديدًا في البورصات العالمية والأسواق المحلية ومحلات الصاغة، وتحديدا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، الذي انخفض بقيمة تزيد عن 11 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18، والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، بين 883 و886 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، بين 773 و775 جنيها، بعدما سجل صباح أول أمس، 790 إلى 792 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 663 إلى 664 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، اليوم، بين 6184 و6200 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، في منتصف تعاملات اليوم الجمعة الموافق 6 أغسطس، نحو 890.19 جنيه، و56.67 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 778.94 جنيه، و49.59 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بأسواق المال 667.66 جنيه، و42.50 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وشهد المعدن الأصفر هبوطًا أول أمس الخميس، في نهاية التعاملات الأسبوعية، وذلك بعد تصريحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، عززت الدولار، ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1809.91 دولار للأونصة.

ونصح إيهاب واصفي المواطنين بشراء الذهب حيث يعتبره أفضل فرصة لشرائه في ظل الانخفاض المستمر خلال الفترة الماضية.