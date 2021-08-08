3 سيارات «سيدان» الأرخص في السوق المصرية.. منها موديل 2022

يبحث قطاع كبير من المستهلكين داخل السوق المحلية للسيارات الملاكي، عن العلامات التجارية الأوروبية، لما يتمتع به المنتج الأوروبي من اعتمادية وجودة؛ وحظت العلامات التجارية الأوربية للسيارات على اهتمام كبير داخل السوق المصري بداية من العام 2019 الماضي، واحتلت جزءا كبيرا من السوق بعد تحريرها من الرسوم الجمركية.

وترصد السطور التالية قائمة السيارات الأوروبية الأرخص سعرا داخل السوق المحلية لموديل العام 2021 و2022:

لادا جرانتا موديل 2022

- تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر بـ3 فئات مختلفة التجهيزات.

-الفئة الأولى بسعر 158 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 178 ألف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 185 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة 87 حصان، وعزم دوران 140 نيوتن/متر في النسخة المانيوال، و98 حصان، وعزم دوران 145 نيوتن/ متر في النسخة الأوتوماتيك.

-المحرك متصل بناقل حركة مكون من 5 سرعات في النسخة المانيوال، و 4 سرعات في النسخة الأوتوماتيك.

رينو لوجان موديل 2021

-تتوافر السيارة بـ 6 فئات مختلفة التجهيزات:

-الفئة الأولى بسعر 179 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر199 ألف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر209 ألف جنيه.

-الفئة الرابعة بسعر219 ألف جنيه.

-الفئة الخامسة بسعر229 ألف جنيه.

-الفئة السادسة بسعر239 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة 90 حصان، وعزم دوران 131 نيوتن/متر في النسخة المانيوال، وبقوة 110 حصان، وعزم دوران 148 نيوتن/متر في النسخة الأوتوماتيك.

-المحرك متصل بناقل حركة مكون من 5 سرعات في النسخة المانيوال، و4 سرعات في النسخة الأوتوماتيك.

فيات تيبو موديل 2021

-تتوافر السيارة بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، و3 في نسخة الهاتشباك:

-الفئة الأولى بسعر 198.900 جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 213.900 جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 259.900 جنيه.

-الفئة الرابعة بسعر 301.900 جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1400 سي سي، ينتج قوة 95 حصان، وعزم دوران 127 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 6 سرعات.

- تأتي السيارة بسعة 1600 سي سي، وقوة 110 حصان، وعزم دوران 152 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.