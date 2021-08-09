«فتاة الفستان»: سقطت في 4 مواد وليس 6 كما زعم رئيس الجامعة

أشادت حبيبة طارق، الشهيرة إعلاميًا بـ«فتاة الفستان»، بدعم المهندس نجيب ساويرس لها، موضحة أنها سعيدة للغاية بهذا الأمر، كون ساويرس شعر أنها مظلومة ووقف بجانبها، «ساويرس عارف بيدعم مين بشكل عام، لما اتكلم معايا وقالي متزعليش نفسك ومتضايقش من اللي حصلك، انبسطت أن فيه حد يدعم الشباب الناجحة والطموحة، رسبت في 4 مواد ، وليس 6 مواد كما أدعى رئيس الجامعة».

نجيب ساويرس شاف فيا شخصية ناجحة ومجتهدة

وأضافت «طارق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، أنها كانت منشغلة ما بين دراستها وعملها، وبفضل الله وجدت دعمًا من ساويرس على المجهود التي كانت تقوم به، مؤكدة أنها كانت مقررة سحب أوراق ملفها من الجامعة قبل أن يعرض عليها نجيب ساويرس الدعم والمساندة، «كونه أنه يساعدني يبقى شاف فيا شخصية ناجحة ومجتهدة في حياتي».

الأضطهاد ضدي وصل لرئيس الجامعة

وأردفت الشهيرة بـ «فتاة الفستان»، إلى أن الاضطهاد ضدها وصل لرئيس الجامعة، إذ كانت طالبة بكلية آداب جامعة طنطا، «وصلت إن رئيس الجامعة يضطهد طالبة ويقف في صف خصومي اللي هما أصلا مش من الجامعة، محستش بالأمان وأنا موجودة في الجامعة، ورئيس الجامعة قال عني إني سقطت في 6 مواد، وأنا شايلة أربعة فقط، ومحدش تواصل معي بعد الواقعة إلا آخر يوم في الجامعة فقط بعد انتهاء التحقيقات».

رئيس الجامعة اتهمها بأنها تُثير الشغب على السوشيال

وأوضحت أن رئيس الجامعة تقدم ضدها بشكوى أنها تُثير الشغب على السوشيال ميديا، وقام بالتشهير بها في درجات سنة أولى جامعة، وأنها كانت ترسب، رغم أنها كانت تُوجل مواد للعام الذي يليه «ده اعتقد من حقي، ومطلعش نفى أي حاجة كنت متضرره منها، وسكت تمامًا على اللي حصل».